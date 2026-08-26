Gölbaşı'nda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür K. idaresindeki 07 ASL 695 plakalı kamyon, Gölbaşı'ndan Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şahin K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.