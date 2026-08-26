Haberler

Gölbaşı'nda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Gölbaşı'nda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür K. idaresindeki 07 ASL 695 plakalı kamyon, Gölbaşı'ndan Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şahin K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Kayseri'de korkutan deprem
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fener'in gol makinesi son sözünü söyledi

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısında 3 kişi öldü, 10 yaralı
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
İstanbul'da feci kaza: Yayaya iki araç çarptı, can verdi

D-100'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı