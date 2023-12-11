Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana gelmişti. Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil ile Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış ve kazada Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetmişti. Kazada 6 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Hasan Kömür, Fadile Kömür ve Fatma Kömür, Kahta ilçesine bağlı Hamzalar Köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Gülizar Orman'ın ise salı günü Musa Peygamber Mezarlığına defnedileceği belirtildi. - ADIYAMAN