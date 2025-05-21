Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 6 kişiye ait çok sayıda ruhsatsız silah ve kaçak malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 6 şahıs, yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kaçak kazı yapan S.D., A.Y., A.D., O.D., A.G. ve M.N. isimli 6 şahıs yakalandı.
Çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği,
22 adet av tüfeği fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 42 adet 9mm çapında tabanca fişeği,1 adet kaya delme makinası, 1 adet yer altı görüntü cihazı, 2 adet el dedektörü, 200 gram kaya kırıcı olarak tabir edilen el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.
Şahıslar, işlem yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN