Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından definecilere yönelik düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda suçüstü yakalanan şüphelilerin kullandıkları ekipmanlar da ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından definecilere yönelik düzenlenen operasyonunda kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kentte, kırsal alanda 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskında suçüstü yakalanan Y.K., H.K., M.V.K., M.C. ve İ.H.G., gözaltına alındı. Kaçak kazı operasyonunda şüphelilerin kullandıkları 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 matkap ve 1 spiral ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.