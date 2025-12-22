Haberler

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada E.Ç. ve H.B. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ç., idaresindeki 02 AEG 528 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEG 580 plakalı otomobille Adıyaman merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden E.Ç., ile otomobilde bulunan H.B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in parlayan yıldızıyla anlaştı
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
title