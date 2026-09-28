Haberler

Adıyaman'da iki kız grubu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü, olayda 1 kişi darp sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup kız arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Rukiye Nur Ö., darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rukiye Nur Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

3 eski MASAK başkanı ifade verdi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

İnfial yaratan iddia! Binlerce öğrenci üniversiteyi ateşe verdi
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

Kader maçımız! İtalya'yı yenersek tüm hesaplar değişecek
Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi