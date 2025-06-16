Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında taşlı, demirli ve sopalı kavga çıktı. 10 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA

Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, demirli ve taşlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.