Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve demirli kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında taşlı, demirli ve sopalı kavga çıktı. 10 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı.

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Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, demirli ve taşlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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