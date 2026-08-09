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Adıyaman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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