Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gölbaşı Karayolu Terbizek yol ayrımında meydana geldi. Ali T. yönetimlindeki 46 LB 909 plakalı otomobil ile Yusuf Y. yönetimindeki 02 AFN 191 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan Halil A., Ali R., Tuncay L. ve Hatice Ç., yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

