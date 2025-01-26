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Adıyaman'da Horoz Dövüşüne Baskın: 8 Gözaltı

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Adıyaman'da jandarma ekipleri, horoz dövüşü düzenleyen bir derneğe baskın yaparak 8 kişi hakkında işlem başlattı. Baskında 13 horoz ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma ekiplerince horoz dövüşü düzenlenen derneğe yapılan baskında 8 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir derneğe ait mekanda horoz dövüşü yapılarak, bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 200 kişinin bulunduğu mekana baskın yaptı. Baskında 13 adet horoz ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri, horoz dövüşünü organize eden 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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