Adıyaman'da Hatalı Parklar Trafik Polisi ile Sürücü Arasında Tartışmaya Neden Oldu

Adıyaman'da minibüs sürücüsü, hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle yolcu durağına yanaşamadığını belirtti. Trafik polisleri ile sürücü arasında gergin anlar yaşandı.

Adıyaman'da, hatalı parklardan dolayı durağa yanaşamadığını dile getiren minibüs sürücüsü ile trafik polisleri arasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez eski Valilik Kavşağı'nda yolcu durağının ön kısmına ve çevresine park eden araçlardan dolayı durağa yanaşamadığını ve yolcu alıp indiremediğini dile getiren bir minibüs sürücüsü ile orada bulunan trafik polisleri arasında tartışma çıktı. Sürücü yolcu indirip bindiremediğini dile getirmek istedi. Bu esnada durakta bulunan trafik polisleri ise hatalı parklara çözüm bulmak yerine sürücüye, 'Ne olur yani idare etsen' şeklinde sözler kullandı. Sürücü ile trafik polisleri arasındaki gergin anlar, polislerin kendilerini cep telefonlarıyla görüntülendiğini fark etmesi üzerine sürücü bulunduğu yerden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

