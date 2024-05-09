Adıyaman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN