Adıyaman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN