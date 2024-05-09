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Adıyaman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ile şahısları kaçak yollarla getiren 1 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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