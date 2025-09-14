Haberler

Adıyaman'da Genç Av Tüfeğiyle Vuruldu

22 yaşındaki Murat Köroğlu, Adıyaman'da sokak ortasında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Adıyaman'da bir genç av tüfeği ile sokak ortasında vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında 22 yaşında olduğu öğrenilen Murat Köroğlu isimli genç sokak ortasında kanlar içerisinde vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Köroğlu, kaldırıldı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Köroğlu'nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşanılan acı olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde bulunan bir adet av tüfeğine ve bu av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen bir adet boş kartuşa el koyarak muhafaza altına aldı. Silah ve kartuş incelenmek üzere jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
