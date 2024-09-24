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Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Kamu Görevlisi Gözaltında

Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Kamu Görevlisi Gözaltında
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 2 kamu görevlisi gözaltına alındı. Operasyon sırasında dijital materyaller ve silah mühimmatı ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ operasyonları kapsamında 2 kamu görevlisi şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde yürütülen FETÖ operasyonları çerçevesinde kamu görevlisi olan 2 şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda adreslerde dijital materyaller ile 32 adet 5,56 kalibrelik fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Terör Hukuk Kamu

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