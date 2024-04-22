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Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 02 ADJ 734 plakalı otomobil ile Ö.F. idaresindeki elektrikli bisiklet, Ulu Cami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ö.F. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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