Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı

Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı
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Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle bir elektrik trafosu patladı ve yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Adıyaman'da elektrik trafosunun patlaması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosu aşırı sıcaklara dayanamayarak patladı. Patlama sonrasında trafo alev alarak yanmaya başladı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Alevlerin söndürülmesi sonrası trafoda çalışma yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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