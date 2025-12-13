Düğün töreninde kavga: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir düğün töreninde meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Baraj Yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN