Adıyaman'da Doğum Günü Kutlamasında Yangın Paniği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bina içerisinde yapılan doğum günü kutlaması sırasında yanıcı maddenin yoğun dumana neden olması sonrası yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir bina içerisinden yoğun duman çıktığını fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlardan dolayı bina sakinleri de kısa sürede panik yaşayarak evlerinden çıktı. Gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında binanın merdivenlerinde yapılan doğum günü kutlamasında yakılan yanıcı madde nedeniyle yoğun duman oluştuğu anlaşıldı.

Paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN