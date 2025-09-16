Haberler

Adıyaman'da Doğum Günü Kutlamasında Yangın Paniği

Adıyaman'da Doğum Günü Kutlamasında Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Besni ilçesinde bir doğum günü kutlamasında yakılan yanıcı madde nedeniyle yoğun duman çıkması, bina sakinlerinde panik yarattı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir bina içerisinde yapılan doğum günü kutlaması sırasında yanıcı maddenin yoğun dumana neden olması sonrası yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir bina içerisinden yoğun duman çıktığını fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlardan dolayı bina sakinleri de kısa sürede panik yaşayarak evlerinden çıktı. Gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında binanın merdivenlerinde yapılan doğum günü kutlamasında yakılan yanıcı madde nedeniyle yoğun duman oluştuğu anlaşıldı.

Paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tedesco'nun bakışlara dikkat! Fener taraftarını ikiye bölen görüntü

Fener taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.