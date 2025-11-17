Haberler

Adıyaman'da Devrilen Elektrik Trafo, Mahalleli İçin Tehlike Saçıyor

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde devrilen elektrik trafosu, açıkta kalan kablolar ve kırık kapakla mahalle sakinleri için ölüm riski taşıyor. Vatandaşlar, duruma isyan ederek yetkililerin harekete geçmemesini eleştiriyor.

Adıyaman'da sokak ortasında devrilen elektrik trafosu ölüm saçıyor.

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi 910. Sokak'ta devrilen elektrik trafosu adeta can alan bir tuzak gibi mahallelinin ortasında bırakıldı. İçindeki elektrik hatları tamamen açıkta olan trafo, her an bir vatandaşı hayattan koparabilecek tehlike oluşturuyor.

Trafo kapağı kırılmış, kablolar dağılmış, yağmurla birlikte çamurun içinde elektrik akımıyla dolu bir felaket tablosu oluşmuş durumda. Mahalle sakinleri günlerdir aynı manzarayla karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlar, sokaktan geçen çocukların ve araçların sürekli ölüm riski altında olduğunu söyleyerek duruma isyan etti. Bir mahalleli, "Burada birinin canı yandıktan sonra mı gelecekler? Bölgedeki ölüm tehlikesi her dakika büyürken, yetkililerin halen harekete geçmemesi kabul edilemez bir ihmal olarak görülüyor" " sözleriyle tepkisini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
