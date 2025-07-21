Adıyaman'da Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında Mehmet Hanifi Deniz'e ait ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti ancak evin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü içerisinde Mehmet Hanifi Deniz'e ait evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenlerle çıkan yangın evi kısa sürede tamamen sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa