Adıyaman'da Çıkan Yangın Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü içerisinde Mehmet Hanifi Deniz'e ait evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenlerle çıkan yangın evi kısa sürede tamamen sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN