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Adıyaman'da Çalınan 76 Arı Kovanı Bulundu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan 76 adet arı kovanının bulunması için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve arı kovanları sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da araziden çalınan 76 adet arı kovanı jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın 76 adet arı kovanının çalındığı ihbarının alınması üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri arı kovalarını S.Ç. isimli şüpheli şahsın çaldığını tespit ederek şahsı gözaltına aldı. Arı kovanları şahsın bağ evinde bulunarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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