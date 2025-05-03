Adıyaman'da Bomba Paniği: Boş Valiz Trafiği Kapatıldı

Adıyaman'da Bomba Paniği: Boş Valiz Trafiği Kapatıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mustafa Kemal Caddesi'nde bırakılan sahipsiz valiz, polisi alarma geçirdi. Valizin boş olduğu anlaşılınca cadde tekrar trafiğe açıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cadde üzerinde bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yol kenarındaki sahipsiz valizi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yoğun olan cadde, şüpheli valizden dolayı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin kameraları inceledikten sonra yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü.

Valizden dolayı yapılan çalışmalarda yarım saat trafiğe kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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