Haberler

Adıyaman'da bisikletiyle 5 metreden düşen 8 yaşındaki kız 9 günlük mücadeleyi kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da bisikletiyle 5 metreden düşen 8 yaşındaki kız 9 günlük mücadeleyi kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 12 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, bisikletiyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Evlerinin yakınlarında bisiklet süren 8 yaşındaki Havva Yıldız, bir anda bisikletinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçenin istinat duvarından aşağıya düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Yıldız, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım

Meşhur yere gidip bu pozu verdi!

Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'

AK Partili Hamarat'tan tüccara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün