Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki kişi arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, tartışmanın ardından bıçakla yapılan saldırı sonucunda gerçekleşti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kahta Adevye Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mehmet D. ile Mustafa A. karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa A., yanında bulundurduğu bıçakla Mehmet D.'yi ensesinden ve göğsünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
