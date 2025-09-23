Adıyaman'da Beton Mikseri ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri, öğrenci servis minibüsü ve otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 BG 872 plakalı beton mikseri, M.B. idaresindeki 34 GR 3012 plakalı öğrenci servis minibüsü ve M.Y. idaresindeki 06 CBB 806 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada minibüste bulunan C.P. ile M.Y. isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa