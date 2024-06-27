Adıyaman'da Apartman Yöneticisi Havalandırma Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi yöneticisi olduğu binanın havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde bir binada apartman yöneticisi olan 5 çocuk babası olan Vakkas Çetintaş'tan (57), haber alamayan yakınları polise başvurdu. Apartmanın birinci katında oturan komşusu tarafından havalandırma boşluğundan telefon sesi geldiğini söylemesi üzerine polis ekipleri havalandırma boşluğuna baktı. Çetintaş'ın 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Çetintaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetintaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN