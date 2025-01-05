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Adıyaman'da Ahırda Yangın Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'da Ahırda Yangın Korkuya Neden Oldu
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde bir ahırda çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle itfaiye ekipleri gelene kadar kontrol altında tutuldu. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde S.K'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda ahır kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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