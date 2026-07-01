Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi buradan inemedi. Kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ağaca merdiven uzatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kedi, bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde indirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı