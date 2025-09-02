Haberler

Adıyaman'da Açık Rögar Çukuruna Düşen Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Adıyaman'da kapağı açık bırakılan rögar çukuruna düşen motosiklet sürücüsü Sevilay Zeliha Y. ağır yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, kapağı açık bırakılan rögar çukuruna düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Sevilay Zeliha Y. (18), idaresindeki motosiklet, karayolunda açık bırakılan rögar çukuruna düştü. Meydana gelen kazada sürücü Sevilay Zeliha Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sevilay Zeliha Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
