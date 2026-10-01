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Adıyaman'da 35 AKR 931 plakalı otomobil silahla kurşun yağmuruna tutuldu

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Adıyaman'da 35 AKR 931 plakalı otomobil silahla kurşun yağmuruna tutuldu
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Adıyaman'da park halindeki 35 AKR 931 plakalı otomobil, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açılarak kurşunlandı. Sabah fark eden vatandaşların ihbarıyla polis inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde M.T.'ye ait park halindeki 35 AKR 931 plakalı otomobil, gece geç saatlerde kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla açılan ateş sonucunda otomobil adeta kurşun yağmuruna tutuldu. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yaşanılan olayı sabah saatlerinde fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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