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Adıyaman'da 3 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası

Adıyaman'da 3 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Merinos Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.T. yönetimindeki 02 M 3011 plakalı şehir içi dolmuş, şehir merkezi istikametinden Yenikent istikametine giderken M.Ö. idaresindeki 02 KU 684 plakalı dolmuşa çarptı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 DH 322 plakalı araç da direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştı. Olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan kimse olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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