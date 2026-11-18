Adıyaman'da 3 adrese düzenlenen tefeci operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca 3 adrese düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında O.V., B.T. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı