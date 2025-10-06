Haberler

Adıyaman'da 255 Suçlu Yakalandı, 74'ü Tutuklandı


Adıyaman'da yapılan operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 255 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalanma kararı bulunan 255 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 1 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 hırsızlık suçları, 21 bilişim suçları, 18 uyuşturucu suçları ve diğer suçlardan olmak üzere aranması bulunan toplam 255 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Burada adli makamlara sevk edilen 255 şüphelilerden 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
