Adıyaman'da 2 polisi şehit eden şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Adıyaman'da polis merkezi amiri ve ekipler amirini beylik tabancasıyla vurarak şehit eden polis memuru Süleyman Uğur Şahin, 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde 27 Nisan 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin, polis merkezine gelerek polis merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ü ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'i kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek şehit etmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, cezaevine gönderilmişti.

2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Olayla ilgili karar duruşması Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden SERBİS üzerinden katılan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, mahkeme heyeti tarafından alınan karar ile polis merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ü ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'i şehit etmesinden dolayı 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve polis merkezinde bulunan diğer polislere karşı eylemlerinden dolayı da silahla tehditten 2 yıl 8 ay cezasına çarptırıldı. - ADIYAMAN