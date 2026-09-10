Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde Büşra Ö. İdaresindeki 34 GDD 144 plakalı otomobil ile Mustafa Ş., idaresindeki 34 AJ 3655 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı