Adıyaman'da 10 yıla mahkum şahıs jandarma tarafından yakalandı

Adıyaman'da 10 yıla mahkum şahıs jandarma tarafından yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A. adlı şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Şahıs, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan ceza almıştı.

Adıyaman'da, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A., isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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