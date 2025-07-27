Adıyaman'da 1 Yaşındaki Bebek Balkon Demirlerine Sıkıştı

Adıyaman'da 1 Yaşındaki Bebek Balkon Demirlerine Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, 1 yaşındaki Ela G. evlerinin balkon demirleri arasına kafasını sıkıştırdı. Ailenin müdahaleleri yetersiz kalınca sağlık ekipleri minik kızı başarılı bir şekilde kurtardı ve sağlığına kavuştu.

Adıyaman'da, 1 yaşındaki bebek evlerinin balkon demirleri arasına kafasını sıkıştırdı. Ailenin müdahaleleri yetersiz kalınca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 1 yaşındaki kızları Ela G., evlerinin balkonunda oynarken kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştırdı. Küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinden Doktor Gaffari Özkara, sağlık personelleri Adem Özbek ve Fevzi Güneş tarafından yapılan dikkatli ve titiz müdahale sonucunda Ela G., demirlerden zarar görmeden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan küçük çocuk herhangi bir sağlık sorunu olmaması üzerine ailesine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.