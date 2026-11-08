Adıyaman Besni'de Merinos Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde kimse yaralanmadı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mithat Y. idaresindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezinde bulunan Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği Merinos Kavşağında kazaların sık sık meydana gelmesi tepkilere de neden oldu.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı