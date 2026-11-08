Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Besni'de Merinos Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde kimse yaralanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de Merinos Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde kimse yaralanmadı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu; kavşaktaki kazalara tepki gösterildi ve araçlar polis incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Mithat Y. idaresindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezinde bulunan Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği Merinos Kavşağında kazaların sık sık meydana gelmesi tepkilere de neden oldu.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıttı! Afişteki söz olay oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü

Görüntü bugün kaydedildi! Şehir karlar altında
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı
Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Mardin’in 24 üzüm çeşidi bu bahçede

Adını çoğu kişi ilk kez duyacak! Tam 24 çeşit bu bahçede
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı12

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi