Haberler

Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Aydın Üyenarık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Tuzla'da görevli, evli ve 3 çocuk babası 48 yaşındaki Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada ağır yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Adana'ya gelen şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu önce merkez Sarıçam ilçesindeki Türk bayrağı asılan baba evine ardından da cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ne götürüldü.

Buradaki mahalle camisinde kılınan namazın ardından şehit polis memuru Aydın Üyenarık, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi bitti
Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba daha
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü