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Adana Sarıçam'da ziraat işletmesi sahibi yazıhanesinde vurulmuş halde ölü bulundu

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Adana Sarıçam'da ziraat işletmesi sahibi yazıhanesinde vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana Sarıçam'da ziraat işletmesi sahibi, yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kasık bölgesinden vurulduğu belirlenen iş yeri sahibinin ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Adana'da ziraat sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinin sahibi, yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahalle D-400 karayolu üzerinde bulunan ziraat işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cevdet Abay (63), yazıhanesinde oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Çalışanlar içeri girdiklerinde Abay'ı tabancayla vurulmuş halde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kasık bölgesinden vurulan Cevdet Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca bulundu. Ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Abay'ın yapılacak otopsisi ve iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından durumun netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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