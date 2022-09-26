Adana haber: Adana'da 3 yaşındaki kız çocuğu sulama kanalında boğuldu
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Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'da 3 yaşındaki kız çocuğu düştüğü sulama kanalında boğuldu.
Adana'da 3 yaşındaki kız çocuğu düştüğü sulama kanalında boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı- Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Fezya El Süleyman akşamüzeri evlerinin önündeki sulama kanalı kenarında oynarken suya düştü. Çocuk 500 metre sürüklendikten sonra vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkartıldı. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa