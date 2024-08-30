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Adana'da Yüksek Gerilim Hattına Çarpan Otomobil Kaçtı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişi ve yanındaki iki şahıs yara almadan olay yerinden kaçtı. Otomobil yüksek gerilim hattına çarparak durabildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattına otomobiliyle çarpan bir kişi ve yanındaki iki şahıs kazadan yara almazken olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan'da Bucak yolunda dün akşam 20.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre 01 AUH 958 plakalı AUDI A 4 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Ardından ise bir kulübeye çarparak durabildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücünün ve içinde bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığını tespit ederken yüksek gerilim hattındaki enerji kesilerek otomobil çekiciye yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis her yerde kaçan sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi arıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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