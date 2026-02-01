Adana'da metrekareye 138 kilogram yağış düştü, bin 257 su baskını meydana geldi

Adana'da meteoroloji verilerine göre metrekareye 138 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Bu yağmurlar sonrası bin 257 su baskınının meydana geldiği, ekiplerin 145 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adana'da kent genelinde cuma günü başlayan yağmur şehirde su baskınlarına neden olurken yolları göle çevirdi. Meteoroloji verilerine göre Adana'ya bu zaman zarfında metrekareye 138 kilogram yağmur yağdı. Yağmur sırasında ve sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 573 ihbar ulaştığı öğrenildi. Gelen çağrılardan bin 481'nin vakaya dönüştüğü ve tamamına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi. Vakaların bin 257'sinin su baskını ihbarı olduğu belirtilirken, 145'inin ise kurtarma ihbarı olduğu öğrenildi. İhbarların 79'unun ise rapor talebi olduğu bildirildi. Su baskınlarının en yoğun görüldüğü ilçe Yüreğir olurken burada 733 vaka kayıtlara geçti. Seyhan'da 553, Sarıçam'da 115, Çukurova'da 64, Ceyhan'da 9, Kozan'da 1, Tufanbeyli'nde 5 ve İmamoğlu'nda ise 1 vaka meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.