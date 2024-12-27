Üye Girişi
Haberler
Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi
Hareketlilik sabah erken saatte başladı
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak
Tarih verildi! İstanbul'a yeni yılda dev proje
Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
img

İstanbul ve 10 il için alarm verildi! Çok kuvvetli olacak
img

İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı
İstanbul ve 10 il için alarm verildi! Çok kuvvetli olacak
Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı
Al Shabab, Terim'i resmen açıkladı
Vitor Pereira'nın takımı Manchester United'ı da devirdi
Premier Lig devini de sahadan sildi
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 27 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.