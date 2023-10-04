Adana'da uyuşturucu kullanan kişiye işkence

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiye vatandaşlar tarafından işkence yapıldığı anbean görüntülendi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiye vatandaşın işkence yapması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi. Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. - ADANA