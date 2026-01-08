Adana'da herkesin gözü önünde poşetle uçucu madde çekti

Adana'da bir kişinin poşete koyduğu uçucu maddeyi herkesin gözü önünde çekmesi hayrete düşürdü.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kaldırım üzerinde poşete koyduğu uçucu maddeyi herkesin gözü önünde çekti. Gün ortasında yaşanan olayda şahsın rahat tavırları dikkat çekerken bu anlar bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. - ADANA