Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Soruşturma sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 01 BDJ 530 plakalı otomobil ile M.C idaresindeki 34 VT 3893 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
