Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 01 BDJ 530 plakalı otomobil ile M.C idaresindeki 34 VT 3893 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA