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Adana'da 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Adana'da narkotik polisinin durdurduğu tırda 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu tırda 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü H.H.'nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı tırı takibe aldı. Narkotik polisleri, belirlenen noktada tırın önünü keserek aracı durdurdu. Sürücü H.H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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