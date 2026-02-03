Haberler

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

İmamoğlu ilçesinde yaşanan tartışmada Y.K, Z.K'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve Y.K. gözaltına alındı. Yaralı Z.K. hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi ayağından silahla vurarak yaraladı. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamoğlu ilçesinde Y.K ile Z.K, cadde ortasında tartımaya başladı. İddiaya göre küfürleşme yaşanınca, Y.K. tabancayla Z.K'yi ayağından yaraladı. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli Y.K. gözaltına alırken, ayağından vurulan Z.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
