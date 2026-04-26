Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalleden geçen sulama kanalında su yüzeyinde hareketsiz halde sürüklenen bir şahsın olduğuna gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsı sudan çıkardığında cansız bedenin kadın olduğu görüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı